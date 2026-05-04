El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la nubosidad, puede dar lugar a una sensación térmica más fresca de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en total durante el día. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento.

A lo largo del día, el cielo experimentará intervalos de nubosidad variable, con momentos de mayor cobertura que podrían dar paso a claros temporales. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:38, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En resumen, hoy en Cangas se anticipa un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo cambiante y que consideren llevar un paraguas si planean salir durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.