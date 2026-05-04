El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Cambados se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por una temperatura de 12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación de bochorno. El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 11 y 18 km/h, lo que contribuirá a una sensación más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían dar paso a un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 2 mm. Las condiciones meteorológicas indican que la tarde podría estar marcada por un ambiente muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvia escasa, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 80% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. El viento, que durante el día ha soplado con cierta intensidad, disminuirá su velocidad hacia la noche, aunque se mantendrá en torno a los 12 km/h.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es alta, las precipitaciones no se espera que sean intensas, con lluvias escasas que no deberían causar inconvenientes significativos. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Cambados estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día en Cambados se presentará con un inicio tranquilo, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde las nubes y la posibilidad de lluvia marcarán el final del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.