El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

Hoy, 4 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará drásticamente. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Durante este periodo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 9 km/h, que irán aumentando a medida que el día avance. En la tarde, se espera que el viento sople desde el oeste, alcanzando rachas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. La dirección del viento cambiará a su vez, pasando a ser predominantemente del suroeste, lo que podría influir en la temperatura y la sensación de frescor.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero aumento durante la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados . Sin embargo, con la llegada de la lluvia y el aumento de la nubosidad, es probable que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, lo que limitará la entrada de luz solar y contribuirá a un ambiente más gris y húmedo.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La probabilidad de tormenta también aumentará, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento más fuertes.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presentará con un inicio fresco y nuboso, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.