El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes y claros, aunque la nubosidad seguirá siendo notable.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá estable entre los 11 y 12 grados, con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 93%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 37 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 95% de probabilidad de tormentas en la tarde, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad climática. Las tormentas, aunque no se anticipan como severas, podrían acompañarse de chubascos breves y localizados.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 12 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frescor se intensifique.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.