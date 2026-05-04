El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de bruma y cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con cielos nubosos y bruma en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con valores que rondan el 0%, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en este período.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas. La temperatura podría llegar a un máximo de 15 grados en las horas más cálidas del día, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y las nubes. Es recomendable que los residentes de Barro se vistan en capas y lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante la tarde.

En cuanto a la tarde-noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá gradualmente, rondando los 14 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 75% entre las 20:00 y las 02:00 horas, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas acompañadas de lluvias.

A medida que se acerque la noche, la temperatura continuará bajando, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, el día de hoy en Barro será mayormente nublado, con lluvias esperadas por la tarde y un ambiente fresco, por lo que se aconseja a los ciudadanos estar preparados para las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.