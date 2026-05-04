El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo

El día de hoy, 4 de mayo de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se mantendrá el estado de cielo cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde, lo que sugiere que la lluvia será intermitente y ligera.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 18:00 y las 19:00 horas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros. Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fría.

A partir de la tarde, el cielo continuará cubierto, con una probabilidad de tormenta que se incrementará hasta un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían presentarse tormentas aisladas que acompañen a la nubosidad. La noche se presentará con un cielo igualmente cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados, manteniendo la sensación de frescor.

Es importante que los habitantes de Baiona se preparen para un día mayormente lluvioso y ventoso, con la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se espera para las 21:37, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, cerrando un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.