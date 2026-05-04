El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 4 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 4 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 1 y 2 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a la lluvia. La probabilidad de tormenta también es alta, alcanzando un 80% en el mismo periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.
Durante la noche, la nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, se mantendrá un ambiente fresco con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados . La bruma podría hacer su aparición en las primeras horas de la mañana y al anochecer, reduciendo la visibilidad en algunos tramos.
Es importante que los residentes de As Neves tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas podrían ser más adversas. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar el uso de paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con predominancia de nubes y la posibilidad de lluvias, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para cualquier eventualidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-03T20:57:13.
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