El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá alta, alcanzando el 100% entre las 2:00 y las 8:00, y nuevamente entre las 8:00 y las 14:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 13 y 14 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 70% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y noroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, pero se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con cielos más despejados. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

En resumen, Vilanova de Arousa vivirá un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes, especialmente en las primeras horas del día, y considerar la posibilidad de llevar paraguas si planean salir. A medida que avance la tarde, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más despejado, con el ocaso previsto para las 21:37.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.