El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, y nuevamente entre las 8 y las 2 de la tarde, lo que sugiere que es probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 13 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 94% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así, se sentirá un ambiente húmedo y fresco.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las velocidades del viento variarán, comenzando con brisas suaves de 3 a 5 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza el día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 60% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían sorprender a los desprevenidos. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero no se descartan chubascos dispersos.

En resumen, los vilagarcianos deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones meteorológicas invitan a planificar actividades bajo techo y a estar atentos a posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.