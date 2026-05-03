El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilaboa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 3 de mayo de 2026, el tiempo en Vilaboa se presenta con una notable variabilidad, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para diferentes condiciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una temperatura inicial de 14 grados y una humedad relativa alta del 90%. Esta combinación puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en este periodo, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante.
El viento soplará desde el noreste a una velocidad de entre 4 y 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. A medida que el día avance, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, antes de volver a bajar hacia la tarde y la noche.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia escasa. La temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, mientras que la humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 61% hacia las 14:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos.
Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a 12 grados. La bruma podría regresar, especialmente en las horas más frías, lo que podría afectar la visibilidad. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 84% hacia el final del día. Los vientos se calmarán, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que permitirá que la sensación de frescor se mantenga.
En resumen, hoy en Vilaboa se prevé un día fresco y variable, con alta probabilidad de lluvias y cielos cubiertos. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura y humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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