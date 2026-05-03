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El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo de la jornada. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con un total estimado de hasta 2 mm en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando se prevén las tormentas más fuertes.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos, provenientes principalmente del sur y suroeste, oscilarán entre 2 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en los momentos de mayor actividad tormentosa.

En la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las lluvias podrían disminuir, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a alrededor de 10 grados , y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias y tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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