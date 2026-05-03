El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, se espera un tiempo variable en Vigo, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables que no superarán los 16 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias durante la mañana y parte de la tarde. Se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 2 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se espera un 60% de posibilidad de chubascos hasta las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 85% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 14 km/h hacia la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 10% de posibilidad de que se produzcan en las horas nocturnas, aunque no se anticipan eventos severos.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.