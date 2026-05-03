El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de bruma y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al inicio del día, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las nubes se irán intensificando, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipan lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.0 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un día fresco y húmedo.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 15:00 horas, se espera que la temperatura comience a ascender, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que podría llegar a rachas de hasta 25 km/h.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría dar lugar a un ambiente inestable, especialmente en la tarde, cuando las condiciones son más propensas a la formación de tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Valga estén preparados para posibles cambios bruscos en el tiempo durante este periodo.

Hacia el final de la jornada, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar gradualmente. Las lluvias cesarán y las nubes comenzarán a dispersarse, aunque se mantendrá un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.