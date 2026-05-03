El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente fresco.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá un 15% de posibilidad de precipitaciones entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente.

El viento soplará predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% por la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución si se planea salir.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.