El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de intervalos de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan acumulaciones de hasta 5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 60%, aunque no se descartan chubascos esporádicos.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 55% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos serán predominantemente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a más lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados al final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir. La puesta de sol se espera para las 21:36, momento en el cual el cielo seguirá cubierto, cerrando un día que ha estado marcado por la inestabilidad meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.