El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la tarde, antes de alcanzar un máximo de 18 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más críticas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando el viento y la lluvia podrían complicar la situación.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la posible lluvia, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que se preparen para un tiempo variable a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.