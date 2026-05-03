El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 9 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. A medida que avanza la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 16 grados, proporcionando un leve respiro en medio de la inclemencia del tiempo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 91% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el cielo cubierto, creará un ambiente bastante húmedo y pesado.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación de frescura, aunque no será suficiente para contrarrestar la humedad en el ambiente. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avanza, se intensificará, especialmente en las horas centrales.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes. Las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más fuertes y, aunque las lluvias no se prevén intensas, la acumulación de agua podría ser significativa en algunas áreas.

En resumen, Silleda experimentará un día de cielos cubiertos, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.