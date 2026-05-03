El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormenta y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con una ligera posibilidad de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Durante este periodo, también se prevé un 65% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que los habitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados a lo largo del día. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 16 grados, pero con la sensación térmica que podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo pasará a estar cubierto con intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 14 grados, y la humedad comenzará a estabilizarse, aunque seguirá siendo notablemente alta.

Es importante que los residentes y visitantes de Sanxenxo se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de alta humedad, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas puede hacer que algunas actividades sean menos seguras. Se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para evitar sorpresas desagradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.