Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Recaudación Plusvalía GaliciaNegocio Redondo en AP-9Alcalde franquista de CangasEE UU y CubaElecciones Uvigo: Carmen García MateoGalicia llora a Gabi Ben Modo⚽ Entrevista a Álvaro Núñez
instagramlinkedin

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormenta y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con una ligera posibilidad de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 2 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Durante este periodo, también se prevé un 65% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que los habitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados a lo largo del día. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 16 grados, pero con la sensación térmica que podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del oeste y noroeste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo pasará a estar cubierto con intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos 14 grados, y la humedad comenzará a estabilizarse, aunque seguirá siendo notablemente alta.

Es importante que los residentes y visitantes de Sanxenxo se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de alta humedad, viento y la posibilidad de tormentas eléctricas puede hacer que algunas actividades sean menos seguras. Se recomienda precaución y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para evitar sorpresas desagradables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vende 4 pisos en 2022 y exige que se los devuelvan porque ahora son más caros
  2. El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
  3. Muere Gabi Ben Modo, símbolo del Teucro y referente del balonmano gallego
  4. El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas
  5. Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren este festivo 1 de mayo: horarios y superficies
  6. Un juzgado reconoce la incapacidad a una cocinera de Vigo con aneurisma a la que la Seguridad Social dijo que podía trabajar cerca del hospital
  7. Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
  8. El chalet con piscina a poco más de una hora de Vigo que puedes adquirir por 160.000 euros

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Tracking Pixel Contents