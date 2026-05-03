El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas que comenzarán con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será significativa, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 2 y las 8 de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán los 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 9 de la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidades entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de bruma y cielos muy nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas y tormentas por la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad hará que sea un día típico de primavera, donde la precaución y la preparación serán clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.