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El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos iniciales, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. A partir del periodo de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación será ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de la tarde, lo que indica que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que las lluvias son casi inevitables durante este intervalo. Además, existe un 60% de probabilidad de tormentas en el mismo periodo, lo que podría generar momentos de inestabilidad y descargas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar alerta y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá elevada, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 68% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 11 grados , lo que marcará el final de un día variable en Salceda de Caselas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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