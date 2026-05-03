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El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ribadumia según los datos de la AEMET

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 2 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza, con ráfagas que podrían llegar hasta los 14 km/h en la tarde.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 60% entre las 8:00 y las 14:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados , proporcionando un leve respiro del fresco matutino. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo se despejará gradualmente. Las temperaturas caerán nuevamente a 15 grados hacia la noche, y el viento se moderará, soplando desde el oeste a una velocidad de 8 km/h.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y aunque la probabilidad de tormenta es alta, se espera que la situación mejore hacia la noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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