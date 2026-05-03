El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en la mañana y hasta 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 56% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas.

El viento soplará desde el oeste y el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser notable en áreas abiertas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos hacia la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:36, momento en el que el cielo podría mostrar algunos claros, aunque la nubosidad seguirá predominando.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente nublados y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.