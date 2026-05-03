El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente nublado, con un pronóstico que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Los vientos, que soplarán principalmente del sur y suroeste, tendrán una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en los momentos más intensos, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, con un 100% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.1 y 0.8 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias ligeras. La temperatura máxima se espera que alcance los 18 grados en las horas de mayor calor, pero con el viento y la nubosidad, la sensación térmica podría ser más baja. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con la posibilidad de lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable y que lleven consigo un paraguas, especialmente durante las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.