El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 12 grados en las horas centrales del día. Las condiciones de cielo cubierto continuarán, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en los periodos de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures necesiten paraguas a lo largo de la jornada.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 9 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, se espera que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente.

La tarde se presentará con temperaturas que rondarán entre los 16 y 19 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. Las lluvias continuarán siendo una constante, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en los periodos más intensos. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando hasta un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y el viento, y tomar precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.