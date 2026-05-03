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El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con una visibilidad reducida que podría afectar a los desplazamientos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación será ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 8 y las 14 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, con acumulados que podrían llegar a 1 mm. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas, lo que podría generar un ambiente más dinámico y potencialmente peligroso.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 29 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

Por la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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