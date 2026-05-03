El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo que alternará entre la bruma y la niebla durante las primeras horas de la mañana. A partir de las 00:00 hasta las 05:00, se prevé una visibilidad reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Desde las 06:00 hasta las 11:00, se espera que la precipitación sea mínima, con valores que rondan los 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 11 grados, y el viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 1 y 5 km/h, lo que no generará incomodidad.

Durante la tarde, a partir de las 12:00, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados a las 15:00. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, con un 95% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que las lluvias sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la tarde.

El viento se intensificará a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 27 km/h desde el oeste entre las 15:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas más cálidas. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 68% por la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 30% durante la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente por la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre la evolución del tiempo a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.