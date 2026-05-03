El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados .

A partir de las 6 de la mañana, se espera que la bruma se instale en la región, manteniendo la sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 13 grados, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%. Esto puede generar una sensación de incomodidad para quienes realicen actividades al aire libre.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones, con un 100% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados , lo que podría ofrecer un leve respiro en comparación con la mañana.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 60% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla en las primeras horas, lluvias escasas durante la tarde y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.