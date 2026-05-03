El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, en Pazos de Borbén, se prevé un tiempo variable que comenzará con condiciones de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 07:00, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados y una humedad relativa del 100%. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá hasta aproximadamente las 10:00, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de hasta 0.3 mm en este periodo.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de las 11:00, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, y la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 12:00 y 14 grados a las 13:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en un 83% al mediodía y bajando a un 71% en la tarde.

Entre las 14:00 y las 20:00, se anticipan cielos nubosos, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 14:00 y las 20:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 17 grados a las 16:00.

El viento será moderado, predominando del oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

Al caer la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, con cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 91% hacia el final del día. En resumen, se recomienda estar preparados para un día variable, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, especialmente en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.