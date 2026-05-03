El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo variable, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura volverá a subir a 16 grados, proporcionando un ambiente templado.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 90% por la mañana y bajando gradualmente a un 53% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 90% de probabilidad de que se registren lluvias. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría afectar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada, aunque con la posibilidad de que se presenten algunas lloviznas.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.