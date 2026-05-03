El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a un 55%, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. En las horas más intensas, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de mayor inestabilidad atmosférica. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad de tormenta hacia el final de la jornada.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable vestirse en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.