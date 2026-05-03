El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 95% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye a un 55%, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. En las horas más intensas, especialmente entre las 13:00 y las 15:00 horas, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.
La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de mayor inestabilidad atmosférica. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, aunque se mantendrá un 10% de posibilidad de tormenta hacia el final de la jornada.
En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable vestirse en consecuencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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