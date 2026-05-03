El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Porriño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán cubiertas, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 18 grados a lo largo del día.
La precipitación será un factor importante, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que la lluvia comience a ser más notable a partir del periodo de las 09:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío en combinación con la humedad.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor inestabilidad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, también existe el riesgo de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las precipitaciones.
Los ciudadanos de O Porriño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que se recomienda planificar en consecuencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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