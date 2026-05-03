El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán cubiertas, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 18 grados a lo largo del día.

La precipitación será un factor importante, especialmente en las horas de la tarde. Se espera que la lluvia comience a ser más notable a partir del periodo de las 09:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del norte y noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío en combinación con la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los residentes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de mayor inestabilidad, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la principal preocupación, también existe el riesgo de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las precipitaciones.

Los ciudadanos de O Porriño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de nubes, lluvia y viento puede hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables, por lo que se recomienda planificar en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.