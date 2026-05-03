El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y algo húmedo. La humedad relativa alcanzará niveles altos, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en las horas posteriores.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes que podrían dar paso a breves momentos de sol. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas. A partir de las 8 de la mañana, la probabilidad de lluvia se reduce, pero aún se mantiene en un 30% hasta las 2 de la tarde, lo que sugiere que podrían ocurrir algunas lloviznas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados , pero la sensación de frescura se mantendrá debido a la combinación de viento y humedad. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día, aunque se mantendrá un ambiente mayormente nublado.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.