El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente cubierto, con un pronóstico que sugiere una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más activas de la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 13 grados y máximas que no superarán los 17 grados. La nubosidad persistirá, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá ligeramente, se mantendrá en un 55% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia podría dar una tregua, no se descartan chubascos aislados.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos, especialmente durante las lluvias.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones inestables y llevar consigo protección contra la lluvia si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.