El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, oscilando entre los 13 y 16 grados . Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes y algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas del día debido a la bruma, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Las temperaturas se mantendrán frescas, y se recomienda a los habitantes que se preparen para posibles tormentas y que lleven paraguas si planean salir. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.