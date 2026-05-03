El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, oscilando entre los 13 y 16 grados . Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con intervalos de nubes y algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.
El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas del día debido a la bruma, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se recomienda precaución a los conductores.
En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y una alta humedad. Las temperaturas se mantendrán frescas, y se recomienda a los habitantes que se preparen para posibles tormentas y que lleven paraguas si planean salir. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en consecuencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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