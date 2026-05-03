El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubosidad que traerá consigo lluvias escasas. La bruma matutina, con un estado de cielo catalogado como "Bruma" en el periodo inicial, dará paso a un ambiente húmedo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados .

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% durante la mañana y descenderá ligeramente a medida que el día progrese, pero aún así se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 79% por la tarde.

La precipitación será un factor constante a lo largo del día. Se prevé que las lluvias sean intermitentes, con acumulados que podrían llegar hasta los 4 mm en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más dinámico y cambiante.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La combinación de viento y humedad creará un ambiente fresco, y la posibilidad de tormentas añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.