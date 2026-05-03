El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con una atmósfera brumosa durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la bruma persista hasta el periodo de la tarde, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados.
La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en total durante el día. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 65% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. Sin embargo, la probabilidad disminuye a un 10% hacia el final del día, lo que sugiere que las condiciones mejorarán gradualmente.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Los residentes deben estar atentos a las condiciones cambiantes y prepararse para un día húmedo, especialmente durante las horas centrales.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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