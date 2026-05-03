El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas estables en torno a los 14 grados. Sin embargo, a partir de las 07:00, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la franja horaria de 08:00 a 09:00.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío persista, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en un rango de 13 a 17 grados .

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que descenderá a un 70% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, la sensación de frescor se mantendrá debido a la humedad y el viento.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá nublado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00. La probabilidad de lluvia se reducirá a un 10% en las últimas horas del día, lo que sugiere que la noche podría ser más tranquila en términos de precipitaciones.

En resumen, hoy en Moaña se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a los residentes a prepararse para un tiempo variable y a disfrutar de las horas de luz antes del ocaso a las 21:36.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.