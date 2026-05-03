El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y lluvias intermitentes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 13 y 14 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el sur y el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 94% en la mañana y bajará ligeramente a medida que avance el día, creará una sensación de frío que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es. La humedad alcanzará su punto máximo en la mañana, con un 97%, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse con la posibilidad de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70% durante el periodo de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen las precauciones necesarias al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.