El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 97% al inicio del día y disminuyendo gradualmente, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el este a una velocidad de 3 km/h al inicio, aumentando a lo largo del día, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las direcciones del viento variarán, predominando del este y noreste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora temporal del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén acumulaciones de hasta 3 mm en las primeras horas, con una disminución en la probabilidad de lluvia a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Meaño estar preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00, cuando la probabilidad de tormentas es del 60%.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad persista, pero con intervalos de cielo más despejado, lo que permitirá que algunos rayos de sol hagan su aparición.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.