El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Marín se prepara para un día con un tiempo variable, donde la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones serán protagonistas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con una ligera disminución a 12 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A partir del mediodía, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne nuboso, con un 100% de probabilidad de precipitación entre las 8:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura máxima del día se situará en torno a los 17 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán los 30 km/h en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo, aunque se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un alivio a los residentes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormentas entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, Marín experimentará un día de contrastes, con un inicio tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable, ideal para estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y planificar las actividades en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.