El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente muy nuboso, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura podría bajar a 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Lalín reciba entre 0.5 y 3 mm de lluvia, con un pico de 3 mm esperado en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las tormentas también son una posibilidad, con un 75% de probabilidad de tormenta en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. En general, se espera que el viento sea moderado, lo que podría contribuir a la dispersión de las nubes en algunos momentos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá a 12 grados, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias y tormentas, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.