El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 2:00 y las 8:00, y nuevamente entre las 8:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.8 mm en la franja matutina.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 14 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente durante las ráfagas más intensas. La dirección del viento variará, pero se mantendrá mayormente en el cuadrante oeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque la lluvia será escasa, no se puede descartar la aparición de algún fenómeno eléctrico.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la niebla matutina y la alta humedad. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de los paisajes de la isla.

El orto se producirá a las 07:27 y el ocaso a las 21:38, lo que brinda una buena cantidad de luz diurna para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento. En resumen, un día que invita a disfrutar de la naturaleza, pero con la previsión de llevar un paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.