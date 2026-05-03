El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de mayo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, sobre todo en combinación con la nubosidad persistente.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 90% de probabilidad de que se produzcan lluvias. Se anticipa que las precipitaciones sean escasas, con un total estimado de 5 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la posibilidad de tormentas también es notable, con un 65% de probabilidad durante la mañana.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la noche, donde se espera que la actividad pluvial disminuya. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.
Es recomendable que los residentes de A Guarda se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones húmedas. La combinación de nubosidad, probabilidad de lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más fresco, así que es aconsejable vestirse en capas para mayor comodidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.
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