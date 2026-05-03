El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 17 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la lluvia sea más intensa. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente tormentosas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 6 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas y evitar actividades al aire libre si es posible.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-96% a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, con niveles que podrían llegar a ser incómodos, especialmente en las horas de mayor calor. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que los termómetros indican.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque las condiciones de nubes y lluvia podrían reducirla en momentos puntuales. Los residentes deben estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta es del 65% en las horas de mayor actividad de lluvia.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias esperadas y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.