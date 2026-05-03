El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.7 mm en la mañana y hasta 6 mm en el periodo de mayor actividad, que corresponde a la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 11 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 96% en la mañana y bajará ligeramente a un 78% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad y la lluvia. A lo largo del día, se prevén ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones en las carreteras.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00, y un 70% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían producirse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones. La bruma y la niebla serán comunes, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Forcarei deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda precaución al conducir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y tormenta. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.