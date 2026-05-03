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El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 3 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total durante el día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frías. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles elevados.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, se prevén intervalos de viento más fuerte, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas en los periodos críticos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a los ciudadanos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas continuando hasta las primeras horas del día siguiente. La puesta de sol se producirá a las 21:36, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un cielo dramático y cambiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.

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