El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas intermitentes a lo largo de la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas a mano.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , comenzando con un fresco de 13 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados por la tarde. Este rango de temperaturas, aunque moderado, puede sentirse más fresco debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 98% en las primeras horas y descenderá ligeramente a lo largo del día, pero aún se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Es recomendable que los residentes se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en el periodo de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución si se planea estar al aire libre. Las condiciones climáticas podrían afectar actividades al aire libre, por lo que es prudente tener en cuenta el pronóstico antes de salir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento moderado contribuirán a una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas del día. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de tormentas y lluvias, lo que podría alterar los planes al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.