El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

El día de hoy, 3 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se espera un ambiente con bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo esté cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, alcanzando hasta 1 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre 12 y 13 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad debido a la combinación de calor y humedad.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más intensa. Se anticipa un aumento en la probabilidad de tormentas, con un 75% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 18 grados, pero la sensación térmica podría ser diferente debido a la humedad y el viento. Las rachas de viento se intensificarán, alcanzando hasta 25 km/h desde el suroeste, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se espera que las precipitaciones acumuladas durante el día lleguen a los 3 mm. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 70%.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio brumoso, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente tormentoso, con temperaturas moderadas y vientos variables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.