El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con momentos de cubierto y lluvia escasa, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 15 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 99% a lo largo del día. Esto puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en las horas más activas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Cañiza necesiten paraguas a mano. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en un 65% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más ventosas. Esto puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, los cielos se mantendrán mayormente cubiertos, con algunas breves interrupciones que podrían permitir la aparición de claros, aunque estos serán escasos. La salida del sol se producirá a las 07:25 y se ocultará a las 21:34, lo que significa que los días se están alargando, pero la nubosidad podría limitar la visibilidad del atardecer.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo protección contra la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.