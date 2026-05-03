El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, domingo 3 de mayo

Hoy, 3 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana presentan un cielo cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa es alta, alcanzando el 97% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros. La temperatura se mantendrá constante, oscilando entre 13 y 14 grados . La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes de Cangas deben estar preparados para posibles chubascos. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.9 mm en este periodo.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noroeste, aumentando su intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la combinación de la humedad y la velocidad del viento.

En la tarde, la nubosidad se mantendrá, con un cielo muy nuboso y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 16 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la actividad de precipitaciones.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los habitantes de Cangas deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente, y es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-02T21:02:13.